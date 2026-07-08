ecco l’oroscopo di Paolo Fox per mercoledì 8 luglio! Siamo a metà settimana e, stranamente, non hai la sensazione di essere già senza energie. Anzi, oggi il cielo ti regala una specie di reset mentale. È come se all’improvviso riuscissi a vedere le cose con più lucidità, senza quel rumore di fondo fatto di ansie, notifiche, confronti continui e pensieri che si accavallano. E forse è proprio questo il messaggio della giornata: non tutto merita la tua attenzione. Negli ultimi tempi hai detto troppi “sì” per educazione, hai dato spazio a persone che ti restituivano il minimo indispensabile e hai perso tempo dietro a situazioni che, in fondo, sapevi già come sarebbero finite. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 8 luglio: bisogno di certezze per il Toro, Scorpione forte intuito

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Oroscopo Paolo Fox Oggi Martedì 7 Luglio 2026: Colpi di Scena in Arrivo per la Fortuna!

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