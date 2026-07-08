Oroscopo di domani 9 luglio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Il 9 luglio 2026, secondo le previsioni di Barbanera, l’Ariete si trova a dover riflettere sulla propria situazione finanziaria. È considerata una giornata adatta per analizzare i bilanci e decidere se assumersi nuovi impegni economici, grazie a un'energia positiva che favorisce la valutazione obiettiva. Le altre previsioni per i vari segni non sono state ancora pubblicate.

A cura di Barbanera Aggiornato il 8 luglio 2026 Ariete 213 – 204 Giornata ideale per fare il punto della situazione finanziaria e, alla luce di un bilancio realistico, valutare se assumerci o meno un onere economico. Contro il sentimento, nulla può la ragione. Viviamo l’amore fino in fondo, pur nella sua complessità. Toro 214 – 205 Il clima nella coppia risente della Luna quadrata a Plutone in Acquario. La passione riprende forza, ma è frenata da una sensazione di incompletezza. Momento di confronto in famiglia: la fiducia in noi stessi vacilla, ma sappiamo su chi e su cosa appoggiarci. Gemelli 215 – 216 Atmosfera dal gusto rilassante, in cui tutto va a gonfie vele. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Oroscopo di Oggi 2 Luglio: Previsioni per Tutti i Segni

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