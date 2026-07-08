Ondate di calore | la ASL Roma 3 avvia la teleassistenza per tutelare i pazienti fragili

La ASL Roma 3 ha avviato un servizio di teleassistenza per i pazienti fragili durante le ondate di calore estive. La misura, rivolta a medici di medicina generale e medici dei Centri di Assistenza Domiciliare, fa parte del Piano Operativo Regionale per la prevenzione degli effetti sulla salute delle alte temperature. L’obiettivo è monitorare e supportare le persone più vulnerabili durante la stagione calda. L’iniziativa è parte di un progetto regionale per la tutela della salute in estate.

La ASL Roma 3 ha attivato un nuovo percorso di teleassistenza estiva a supporto dei Medici di Medicina Generale e dei Medici dei CAD, nell’ambito del Piano Operativo Regionale per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore – Estate 2026, promosso dalla Regione Lazio. L’iniziativa, appena avviata durerà fino a settembre, ed è rivolta ai cittadini over 65 e ai pazienti con patologie croniche e cardiovascolari eo in condizioni di fragilità che, secondo la valutazione del proprio Medico di Medicina Generale o del Medico del CAD, possono beneficiare di un percorso di teleassistenza durante il periodo estivo e che vengono arruolati sulla piattaforma regionale PRT TiCuro. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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