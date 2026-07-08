Sono state annunciate modifiche al programma delle Olimpiadi invernali del 2030, con un focus che sembra più orientato al profitto che alla tradizione sportiva. Le variazioni sono state decise senza coinvolgere ampie consultazioni pubbliche e sembrano rispondere a logiche economiche. La decisione è stata comunicata in modo rapido, senza dettagli sui criteri adottati. La questione ha sollevato reazioni contrastanti tra le varie parti interessate.

“ Dove le persone hanno il cuore, lui ha uno spasmo muscolare non identificato ” dice il detective Sonny Crockett durante un episodio della terza stagione della serie TV cult Miami Vice, rispondendo a una domanda del suo compagno d’avventura Ricardo Tubbs sul perché sia così determinato a far sì che un feroce boss delle scommesse clandestine venga portato alla sbarra e risponda dei suoi crimini. La citazione può essere presa e riadattata al Comitato Olimpico Internazionale, che nella giornata di ieri ha ufficializzato una serie di decisioni legate ai format di gara e agli sport inseriti nei Giochi olimpici 2030. Non ci sono crimini, almeno formalmente, perché non ci sono leggi da infrangere. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Olimpiadi invernali, le modifiche al programma 2030 seguono la logica del profitto… Adattarsi o estinguersi

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