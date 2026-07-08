Oceania | Le prime reazioni del live-action dividono i critici È un capolavoro o un copia e incolla senz’anima?

Notizia in breve

Il remake live-action di Oceania sta dividendo i critici, con alcuni che lo definiscono un capolavoro e altri che lo considerano un semplice copia e incolla senza anima. Il film uscirà presto nelle sale e le prime reazioni della critica americana sono state pubblicate online. Le opinioni si concentrano sulla qualità della produzione e sull’originalità rispetto all’originale animato. Nessuna valutazione definitiva, solo commenti contrastanti tra chi apprezza e chi critica il nuovo adattamento.