Nuove indicazioni Primo ciclo | come progettare il curricolo nel 2026 3 webinar

Notizia in breve

Sono stati annunciati tre webinar dedicati al primo ciclo di istruzione, focalizzati sulla progettazione del curricolo per il 2026. Gli incontri non si limiteranno a spiegare le norme, ma offriranno strumenti pratici per trasformare le indicazioni ufficiali in decisioni curricolari chiare e condivise. L’obiettivo è rendere il processo di pianificazione più sostenibile e accessibile a insegnanti e scuole.