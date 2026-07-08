Non solo la Fiorentina | su Lang c’è anche la Roma di Gasperini

Il mercato di Noa Lang si amplia con l'interesse anche della Roma, oltre alla Fiorentina. Secondo Gianluca Di Marzio, a “Calciomercato – l’Originale”, ci sono trattative avviate sia con il Napoli che con i giallorossi. L’esterno olandese, che ha concluso un prestito al Galatasaray, è al centro di diverse discussioni di mercato. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma le società mostrano interesse per l’attaccante.

Il mercato di Noa Lang si allarga, e stavolta il nome nuovo è quello della Roma. A fare il punto è Gianluca Di Marzio, a “Calciomercato – l’Originale”, che conferma sia il piano del Napoli sia l’interesse giallorosso per l’esterno olandese, reduce dal prestito al Galatasaray. Le parole di Di Marzio. Sul futuro immediato, Di Marzio non ha dubbi: “Credo che partirà per il ritiro, perché Allegri vorrà conoscerlo per capire se ci sarà la possibilità di impostare un feeling diverso rispetto a quello che Lang non ha mai avuto con Conte”. Poi la parte sulle pretendenti: “Che sia nella lista di varie squadre è vero, per esempio anche della... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Roma-Fiorentina, le parole di Gasperini a Sky Sport | Serie A

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