A luglio, i dipendenti pubblici hanno ricevuto fino a tre accrediti sul conto, con il pagamento principale previsto il 23 del mese. La distribuzione delle somme varia a seconda delle categorie, con alcuni che hanno avuto più di un accredito e altri che rischiano di non ricevere ulteriori pagamenti. La gestione delle erogazioni è stata più complessa rispetto ad altri mesi, evidenziando un picco nelle transazioni finanziarie del settore pubblico.

Luglio è un mese ad alta intensità finanziaria per i dipendenti della Pubblica Amministrazione. La data da cerchiare sul calendario è quella di giovedì 23 luglio, ma la vera novità non è il quando, bensì il quanto e il come verranno erogate le somme spettanti. Per migliaia di statali, infatti, l’estratto conto non mostrerà la consueta e singola voce di accredito. Molti si troveranno di fronte a due versamenti distinti nella stessa giornata, mentre per una fetta consistente del personale scolastico potrebbe verificarsi un triplo pagamento. Primo cedolino, accredito stipendio. La base di partenza resta lo stipendio mensile ordinario, con valuta regolarmente fissata per il 23 luglio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - NoiPA, luglio record fino a tre cedolini: chi riceve più accrediti e chi rischia lo stop

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