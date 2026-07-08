No tengo miedo la recensione | il remake messicano di Io non ho paura colpisce ancora al cuore

Ci sono storie che, pur cambiando paese, lingua e volto, conservano intatta la propria forza. È il caso di No tengo miedo, la miniserie messicana con cui Netflix riporta sullo schermo il romanzo cult di Niccolò Ammaniti, già adattato nel 2003 da Gabriele Salvatores con Io non ho paura. Questa nuova versione non cerca di sostituire il film italiano né di copiarne l’estetica. Sposta la vicenda nel Messico rurale degli anni Ottanta e utilizza quel contesto per raccontare ancora una volta la fine dell’innocenza, la povertà, il peso dei segreti e il momento in cui un bambino scopre che il vero mostro non vive nelle leggende, ma tra gli adulti che lo circondano. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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No tengo miedoTutto quello che c'è da sapere su No tengo miedo: stagioni, episodi, trama, genere, cast e trailer in collaborazione con MYmovies. repubblica.it