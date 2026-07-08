Nel Delta del Po, l’osservazione dei fenicotteri con il binocolo viene considerata un’attività che può contribuire a ridurre lo stress e migliorare il benessere. Tra le materie studiate figurano anche le farfalle. Studi accertano che dedicarsi all’osservazione degli uccelli e di altri volatili può avere effetti positivi sulla salute mentale, favorendo il relax e la tranquillità.

COMACCHIO C’è chi dice – lo attestano studi autorevoli – che mettersi ad osservare i volatili faccia bene alla mente. Benessere che si misura anche con la riduzione dello stress e il miglioramento della qualità della vita. Può essere. Certo che puntare gli occhi alla nuvola rosa dei fenicotteri; seguire con il binocolo il volo di una rondine di mare; gli scatti di un fratino sulla spiaggia sono uno spettacolo meraviglioso. Se poi la vista è aiutata – basta pigiare un tasto sul binocolo e quello ti dice che specie stai osservando, la chiamano intelligenza artificiale bellezza – allora il miracolo è doppio. Natura e IA, gli occhi che seguono anche farfalle e libellule tra i canneti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nel Delta con il binocolo che parla. Spiare i fenicotteri scaccia lo stress. Tra le materie anche le farfalle

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