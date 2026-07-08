Nave Open Arms traghetta 85 migranti nel porto di Savona

Nave Open Arms ha trasportato 85 migranti nel porto di Savona, dove sono stati sottoposti a controlli secondo le procedure europee. La maggior parte dei migranti è stata trasferita in centri di accoglienza situati in Piemonte e nelle altre province liguri. I minori non accompagnati sono stati assegnati principalmente a strutture fuori regione.

Al termine degli accurati accertamenti prescritti dalla vigente normativa eurounitaria, la maggior parte dei migranti è stata trasferita in centri di accoglienza ubicati in Piemonte e nelle altre province liguri; anche i minori non accompagnati sono stati assegnati per la stragrande maggioranza a centri dedicati fuori Regione. In totale, sono rimasti presso i centri di accoglienza straordinaria situati in questa provincia 14 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, di cui 3 minorenni. Migranti: 12.737 sbarcati da inizio anno, il 18% sono “minori non accompagnati” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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La nave ONG Solidaire arrivata al porto di Ravenna, sbarcati i migranti

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