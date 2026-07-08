Nato Meloni | Con Trump rapporti cordiali
Durante il vertice Nato, la premier ha detto che i rapporti con gli Stati Uniti sono cordiali. Trump ha commentato che la premier è una brava persona, ma ha lamentato un mancato supporto. Nessuna altra precisazione sui contenuti delle discussioni o sui motivi del disappunto.
Il vertice Nato è anche l’occasione per una verifica delle relazioni fra Italia e Stati Uniti. Per Trump, la premier Meloni è una brava persona ma lamenta un mancato appoggio. La presidente del Consiglio taglia corto definendo i rapporti cordiali. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Nato, Meloni: Con Trump rapporti cordiali
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