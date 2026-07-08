Il Napoli sta valutando uno scambio tra Nahuel Molina e Mathias Olivera con l'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato, l’operazione coinvolgerebbe il trasferimento dell’argentino dell’Atletico in cambio del difensore del Napoli. La trattativa è al momento in fase di valutazione e non ci sono ancora conferme ufficiali. La proposta viene considerata una mossa strategica per entrambe le squadre.

Nahuel Molina pul arrivare al Napoli attraverso uno scambio con Mathias Olivera: come riporta la Gazzetta dello Sport, Allegri ha indicato l’argentino dell’Atletico Madrid come un possibile rinforzo. Molina e Olivera: possibile scambio fra Napoli e Atletico Madrid. La trattativa prende forma su uno scambio tra i due difensori. Secondo la Gazzetta dello Sport, Allegri ha chiesto espressamente Molina a Giovanni Manna durante i loro colloqui. L’argentino, attualmente al Mondiale con la sua nazionale, ha già comunicato all’Atletico la volontà di cambiare aria e rientrare in Italia. Il Napoli utilizza Olivera come chiave di sblocco: il terzino sinistro uruguaiano gode della stima personale di Diego Simeone, che lo avrebbe già cercato l’estate scorsa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Napoli, spunta lo scambio con l’Atletico Madrid: operazione geniale!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Haramball Yüzünden Mahkemelik Olmak.. Atletico Madrid - Arsenal Maç

Notizie e thread social correlati

Napoli, Atletico Madrid su Olivera: occhio allo scambio con MolinaL'Atletico Madrid sta valutando un possibile scambio tra Mathias Olivera e Molina.

Juventus e Atletico Madrid studiano lo scambio: Sorloth a Torino, Nico Gonzalez ai ColchonerosLa Juventus sta valutando uno scambio con l’Atletico Madrid, proponendo Alexander Sorloth in prestito con diritto di riscatto.

Temi più discussi: Allegri vuole Molina dell'Atletico Madrid! Il Napoli pensa ad uno scambio di terzini con un azzurro: i dettagli; Allegri vuole Molina: spunta un possibile scambio con un azzurro; Sportmediaset - Sfumano due colpi ma la rosa di Allegri è... maxi: chi resta e chi può partire; Vice Di Lorenzo, prende forza la pista Molina.

GAZZETTA - Napoli, Olivera non è incedibile, possibile uno scambio con l'Atletico MadridLa Gazzetta dello Sport scrive del futuro di Mathias Olivera. Il terzino uruguayano del Napoli non è incedibile: in caso di offerte all'altezza, il laterale verrebbe ceduto senza alcun tipo di problem ... napolimagazine.com

Il Napoli pensa a Nahuel Molina per la fascia destra: offerto da un intermediario, ora la valutazione su costo e ingaggioNuova idea per la corsia destra: Molina al Napoli. Il nome di Nahuel Molina, terzino destro dell’Atletico Madrid, è finito sul tavolo azzurro dopo essere stato proposto da un intermediario italiano. A ... ilnapolista.it