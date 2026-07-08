Napoli spunta lo scambio con l’Atletico Madrid | operazione geniale!

Da spazionapoli.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli sta valutando uno scambio tra Nahuel Molina e Mathias Olivera con l'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato, l’operazione coinvolgerebbe il trasferimento dell’argentino dell’Atletico in cambio del difensore del Napoli. La trattativa è al momento in fase di valutazione e non ci sono ancora conferme ufficiali. La proposta viene considerata una mossa strategica per entrambe le squadre.

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Nahuel Molina pul arrivare al Napoli attraverso uno scambio con Mathias Olivera: come riporta la Gazzetta dello Sport, Allegri ha indicato l’argentino dell’Atletico Madrid come un possibile rinforzo. Molina e Olivera: possibile scambio fra Napoli e Atletico Madrid. La trattativa prende forma su uno scambio tra i due difensori. Secondo la Gazzetta dello Sport, Allegri ha chiesto espressamente Molina a Giovanni Manna durante i loro colloqui. L’argentino, attualmente al Mondiale con la sua nazionale, ha già comunicato all’Atletico la volontà di cambiare aria e rientrare in Italia. Il Napoli utilizza Olivera come chiave di sblocco: il terzino sinistro uruguaiano gode della stima personale di Diego Simeone, che lo avrebbe già cercato l’estate scorsa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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