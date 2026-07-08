Napoli Miceli | Lukaku sarà valutato da Allegri

Notizia in breve

Lukaku sarà valutato dall'allenatore prima di eventuali decisioni sulla sua permanenza nel club. Il giocatore è ancora nella lista delle possibili cessioni, anche se il suo recente rendimento nel Mondiale potrebbe influenzare le scelte future. La trattativa dipenderà dall'esito di questa valutazione. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali su eventuali mosse di mercato. La dirigenza ha confermato che ogni decisione sarà presa in base alle valutazioni tecniche del tecnico.