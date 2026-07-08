Napoli Miceli | Lukaku sarà valutato da Allegri
Lukaku sarà valutato dall'allenatore prima di eventuali decisioni sulla sua permanenza nel club. Il giocatore è ancora nella lista delle possibili cessioni, anche se il suo recente rendimento nel Mondiale potrebbe influenzare le scelte future. La trattativa dipenderà dall'esito di questa valutazione. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali su eventuali mosse di mercato. La dirigenza ha confermato che ogni decisione sarà presa in base alle valutazioni tecniche del tecnico.
Gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Napoli: Lukaku è sempre sulla lista delle cessioni, ma l'ottimo Mondiale del belga potrebbe riscrivere il futuro tra lui e gli azzurri. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Napoli, caso Lukaku: l'attaccante resta in Belgio
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