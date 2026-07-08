Il Napoli lavora per ridurre la rosa e contenere i costi salariali, con il direttore sportivo impegnato a Milano per cedere alcuni calciatori. La trattativa più intricata riguarda il rinnovo di alcuni contratti e il futuro di giocatori chiave. Nel frattempo, il Real Madrid di Mourinho valuta l'acquisto di McTominay, mentre il rinnovo del suo contratto con il club spagnolo risulta ancora in fase di stallo.

IL NODO MONTE INGAGGI. Il calciomercato del Napoli entra nel vivo con una priorità assoluta: sfoltire la rosa e abbassare il tetto salariale. Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro a Milano per piazzare gli esuberi, ma la vera partita si gioca sui rinnovi e sui top player. L’entourage di Scott McTominay chiede un adeguamento a 10 milioni di euro, cifra lontana dall’offerta azzurra di 6-7 milioni, con il Real Madrid di José Mourinho alla finestra per un sondaggio. Per finanziare questa operazione, il club chiede un sacrificio economico a Romelu Lukaku (8 milioni di ingaggio) e Kevin De Bruyne, i cui stipendi lordi pesano per circa 20 milioni. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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© Napolissimo.it - Napoli, il Real Madrid di Mourinho pensa a McTominay: rinnovo in stallo

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