Il Napoli ha deciso di vendere prima di comprare. Tra i giocatori in uscita ci sono almeno sette calciatori considerati esuberi. La lista comprende alcuni elementi che non rientrano nei piani tecnici, in vista di eventuali operazioni di mercato. La strategia punta a liberare spazio e risorse prima di effettuare nuovi acquisti. La squadra si prepara a definire le cessioni nei prossimi giorni.

Napoli, 8 luglio 2026 - Pur già nell'evidenza di una rosa dai connotati monstre, nelle scorse settimane si ventilava di una lista di 7 esuberi di cui il Napoli doveva liberarsi quanto prima: il tempo di far tornare Aurelio De Laurentiis davanti ai microfoni e la suddetta lista lievita di proporzioni, salendo a ben 25 unità che gli azzurri dovrebbero vendere prima di, eventualmente, tuffarsi nel mercato in entrata. De Laurentiis e il calcolo degli esuberi. Già, perché sempre volendosi basare sulle parole pronunciate dal patron a margine della presentazione delle maglie dedicate al centenario del club partenopeo, non è neanche detto che sia necessario acquistare: magari una provocazione, come spesso succede quando parla un presidente abituato a essere spesso provocatorio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Napoli, il diktat di De Laurentiis: vendere prima di comprare. I possibili partenti

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