Un club italiano ha comunicato di aver messo in vendita 25 giocatori, tra cui Olivera, Milinkovic e Lukaku. La lista include diversi calciatori che potrebbero lasciare la squadra nel prossimo mercato. La decisione è stata ufficializzata attraverso comunicati e annunci ufficiali, senza indicazioni su tempi o modalità di cessione. La società ha precisato che si tratta di operazioni di mercato e di aggiornamenti di bilancio.

Come raccontavano le nonne, il troppo storpia, e non c’è dubbio che - volendo - De Laurentiis abbia un po’ largheggiato, però sempre meglio abbondare, perché poi a bilancio quelle sono voci. C’è una specie di esercito a libro paga ed è ovvio che come stipendi uno non valga uno: però, rimanendo concettualmente la somma a fare la differenza, la missione di Giovanni Manna, il diesse stavolta in conflitto con questa paralisi sul mercato che certo non aiuta, sembra un inno alla disperazione. In teoria, o anche in pratica, esiste il Napoli-1 ma pure il Napoli-2 e il Napoli-3 e il Napoli-4, una specie di holding che comprende varie aree nelle quali... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Napoli, da Olivera a Milinkovic e Lukaku: ecco chi sono i 25 giocatori in vendita

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Napoli e il caso Lukaku: chi ha sbagliato | Parte 1

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