Mozzanica saluta per l’ultima volta Daniel Pelucchi | Non ha edificato solo case ma relazioni

Mercoledì 8 luglio, centinaia di persone hanno partecipato ai funerali di Daniel Pelucchi, morto il 25 giugno in un cantiere a Cassina de’ Pecchi. Pelucchi, 42 anni, è stato ricordato come qualcuno che non si occupava solo di costruzioni, ma anche di relazioni umane. La cerimonia si è svolta a Mozzanica, dove amici e familiari hanno espresso il loro cordoglio. La sua scomparsa ha suscitato commozione tra i presenti.

Mozzanica. In centinaia, nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio, hanno voluto dare l’ultimo saluto a Daniel Pelucchi, il 42enne morto il 25 giugno in un cantiere a Cassina de’ Pecchi, nel Milanese. I funerali dell’artigiano si sono svolti nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano Protomartire di Mozzanica, il paese dove viveva da circa una decina d’anni, dopo il matrimonio con la moglie Stefania, insieme ai figli. Ad accogliere il feretro all’ingresso della chiesa, dei fiori bianchi e gialli. Presenti alle esequie circa 300 persone che si sono strette attorno alla moglie Stefania, ai figli Alessandro e Alice, ai genitori Antonio Pelucchi e Roberta Ubbiali e ai fratelli Fabio e Giada. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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