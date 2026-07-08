Una donna di 50 anni è stata arrestata a Morbegno dopo aver puntato una pistola alla tempia della madre anziana, chiedendole denaro. La donna ha urlato e minacciato la madre, ripetendo la richiesta di soldi, che secondo gli investigatori servivano per acquistare droga. La scena si è conclusa con l’arresto, avvenuto sul posto.

La pistola premuta contro la tempia della madre. Poi le urla, le minacce, la richiesta di soldi che si ripeteva sempre uguale. Denaro da trovare subito, secondo gli investigatori per comprare la droga. L'ultimo episodio è finito con l'arrivo dei carabinieri e con l'arresto di una donna di 50 anni della Bassa Valtellina. Ma quella esplosa il pomeriggio del primo luglio, in un'abitazione della zona di Morbegno, non sarebbe stata una violenza improvvisa. Per la Procura di Sondrio, era l'ennesimo capitolo di una spirale di intimidazioni ai danni dell'anziana madre. I carabinieri della Stazione di Morbegno sono intervenuti dopo la segnalazione di una violenta lite in famiglia. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Morbegno, per farsi consegnare il denaro dalla madre anziana le punta una pistola alla tempia: arrestata 50enne

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