Mondiali 2026 il calendario dei quarti finale | le date e gli orari dei match

Le quattro partite dei quarti di finale del Mondiale 2026 si giocheranno tra il 10 e il 12 luglio. Gli incontri si svolgeranno in orari serali, con due sfide al giorno. Le squadre rimaste in corsa si sfideranno per conquistare un posto in semifinale, che si disputerà subito dopo, sempre tra il 10 e il 12 luglio. La finale è programmata per domenica 18 luglio.

Il Mondiale 2026 è giunto ai quarti di finale. Ecco quando si giocano le quattro sfide che decreteranno le semifinaliste del torneo Sono rimaste in otto a contendersi la Coppa del Mondo che verrà assegnata nella finalissima di domenica 18 luglio. Per alzare il trofeo si devono vincere tre partite a partire dai quarti di finale che si disputeranno tra giovedì 9 e la nottata tra sabato 11 e domenica 12 luglio. – calciomercato.it (foto Ansa) Ad aprire il programma saranno Francia e Marocco che si ritrovano di nuovo contro in un Mondiale quattro anni dopo la semifinale disputata in Qatar e vinta dai transalpini per 2-0. Francia che ha... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Mondiali 2026, il tabellone dai sedicesimi fino alla finale: tutte le possibili combinazioni

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