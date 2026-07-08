Un bambino di tre anni con allergia alla frutta secca ha ingerito pasta al pesto durante un centro estivo, rischiando gravi conseguenze. La famiglia riferisce che si è trattato di un errore che avrebbe potuto essere fatale, poiché l’alimento conteneva ingredienti allergenici non previsti. La situazione si è verificata in un contesto di routine, trasformando una giornata di gioco in un’emergenza. Sono in corso accertamenti per chiarire come si sia verificato l’errore e se siano state seguite le procedure di sicurezza.

Cesena, 8 luglio 2026 – “Mio figlio poteva morire, per colpa di uno sbaglio che non doveva accadere”. Una mattinata di gioco e spensieratezza trasformata in un incubo, a causa di una grave distrazione al centro estivo. Protagonista della vicenda un bimbo di Cesena di 3 anni che frequenta il centro estivo di un asilo nido a Cesena. Lo sfogo della mamma. La mamma, dopo la paura durata 24 ore (il ricovero in ospedale è stato immediato), si lascia andare ad uno sfogo e annuncia che “qualcuno dovrà rispondere per l’accaduto, mi sono già rivolta ad un legale”. “Il primo giorno del centro estivo – racconta la madre – mio figlio è stato ricoverato dopo un’anafilassi causata da un primo a base di pesto non destinato a lui”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Mio figlio poteva morire”. Paura per un bimbo di 3 anni: allergico alla frutta secca ha mangiato la pasta con il pesto

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Mio figlio poteva morire!

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