Il Milan ha completato l'acquisto di Gonçalo Ramos e sta lavorando per rinforzare ulteriormente la rosa. Secondo fonti interne, il tecnico Amorim ha già richiesto un nuovo esterno, mentre il mercato rossonero si muove con decisione. La società sta puntando a rafforzare diversi ruoli per la prossima stagione, con investimenti mirati e trattative in corso. Nessuna comunicazione ufficiale su altri acquisti o dettagli specifici.

Il Milan fa sul serio. Dopo aver blindato l'attacco con il colpo Gonçalo Ramos, la dirigenza rossonera ha piazzato un altro tassello fondamentale per la nuova squadra di Amorim. Nelle scorse ore, infatti, è stata definita la trattativa per fare approvare Mario Gila a Milano: operazione complessiva da 30 milioni di euro. Con questi due innesti, che rappresentavano le priorità del nuovo allenatore, il diavolo ha già sfondato il muro di 100 milioni di euro investiti in soli 15 giorni, ma non è finita qua. Milan, Amorim chiede un nuovo esterno: le parole di Romano. La giornata di ieri è stata storica per l'inizio del nuovo corso. Rúben Amorim, infatti, ha varcato per la prima volta i cancelli di Milanello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, mercato di fuoco. Romano: "Amorim ha già chiesto un nuovo esterno"

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