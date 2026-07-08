Un Milan ferito, ma pronto a travolgere tutti con un mercato da sogno. Il club rossonero, dopo la rivoluzione in dirigenza, ha cambiato marcia, abbandonando momentaneamente la rigida dottrina dei conti per abbracciare una strategia d'attacco diversa. A fare il punto di tutta la situarne è stato il noto giornalista Enzo Bucchioni che, intervenuto con il suo solito editoriale su TMW Radio, ha voluto dipingere il quadro della società attuale. Milan, Bucchioni: "I rossoneri rilanciano alla grande!". Il primo segnale di questa nuova era è stato l'acquisto di Gonçalo Ramos dal PSG: operazione da oltre 75 milioni di euro, che regala al Milan il suo nuovo attaccante, promosso a pieni voti anche da Adriano Galliani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, l'uragano Cardinale: 100 milioni in due settimane, Ramos a Gila passando per Van Dijk

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