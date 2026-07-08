Milan ecco i poteri di Calvelli | dal calciomercato alla questione stadio

Il Consiglio d'Amministrazione del Milan ha ufficializzato i poteri di Calvelli, che spaziano dal calciomercato alla gestione dello stadio. Questi ruoli sono stati confermati nei documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, segnando una svolta nella struttura decisionale del club. La nomina di Calvelli rappresenta una delle mosse chiave nella strategia di rinnovamento adottata dalla società durante l’estate. La riforma riguarda sia le operazioni di mercato sia la questione legata alla gestione dello stadio.

La rivoluzione estiva del Milan non si ferma alla panchina o alle parole di Cardinale. La ricostruzione più profonda è scritta nero su bianco nei documenti ufficiali del Consiglio d'Amministrazione, consultati da Calcio e finanza. Il club rossonero ha ufficialmente completato la propria governance operativa, nominando Massimo Calvelli come nuovo amministratore delegato. Milan, ecco i compiti di Calvelli. Il toscano, già presente nel Cda da novembre 2025 ed ex CEO dell'ATP, eredita il lavoro di Giorgio Furlani, esonerato a maggio scorso insieme a Tare ed Allegri. Il dettaglio più grande per i tifosi riguarda i poteri di firma sul calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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