Il Milan sta valutando diverse opzioni per rinforzare la difesa, con un investimento di circa 45 milioni di euro sul difensore considerato il preferito. Oltre a Mario Gila dalla Lazio, ci sono tre alternative di alto livello sul tavolo. La strategia include anche possibili uscite dalla rosa, mentre l’allenatore Rúben Amorim guida le decisioni sugli acquisti. La società sta monitorando vari profili per rispondere alle esigenze del reparto difensivo.

Non soltanto Mario Gila dalla Lazio per rinforzare una difesa che, con tutta probabilità, subirà una profonda metamorfosi. Il Milan pianifica le grandi manovre nel reparto arretrato, prestando attenzione sia alle uscite che ai nuovi innesti caldeggiati dal tecnico Rúben Amorim. La situazione delle uscite: Tomori e Odogu ai saluti. Il mercato dei difensori rossoneri è strettamente legato alle cessioni in vista. Sul piede di partenza ci sono due profili nello specifico: - Fikayo Tomori: destinato al ritorno in Premier League, dove c'è il Coventry che sta spingendo forte per avere lui e Ruben Loftus-Cheek. Il sogno di Amorim: Gonçalo Inácio. Il Milan vuole regalare un altro difensore di spessore internazionale al suo nuovo allenatore, e il nome di Gonçalo Inácio è quello che, più di tutti, stuzzica la fantasia di Rúben Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Amorim punta il pupillo da 45 milioni per la difesa: tre alternative di lusso

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IL 3-4-2-1 DI AMORIM AL MILAN NON FUNZIONERA': ECCO PERCHE' | Estratto SportitaliaMercato

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Il Milan ha battuto i primi 2 colpi: Goncalo Ramos e Gila. Ha accontento le richieste di Amorim, una punta e un difensore subito. Ora vediamo il resto. Bisogna anche sfoltire la rosa di tanti esuberi. @MilanVibesIT x.com

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