Rúben Amorim ha dichiarato che già dalla prima partita si potrà notare il suo stile di gioco. Durante la conferenza stampa di presentazione a Milano, il tecnico portoghese ha eliminato i soliti discorsi sulla transizione e sulla pazienza. Ha sottolineato che il suo approccio sarà evidente fin dalla prima gara. Nessuna indicazione su tempi o risultati, solo la promessa di un'impronta chiara.

A Milano il tempo è un lusso che nessuno ti concede, e Rúben Amorim l'ha capito prima ancora di sedersi sulla panchina di San Siro. Nella sua conferenza stampa di presentazione, andata in scena questo pomeriggio, il tecnico portoghese ha spazzato via i classici cliché sugli anni di transizione e sulla pazienza per assimilare i nuovi. Milan, parla Amorim: "Il mio gioco? Spero che possiate.". Alla domanda diretta su quanto tempo servirà per vedere la sua vera identità di gioco, l'ex allenatore del Manchester United ha risposto con molta adrenalina, alzando l'asticella della pressione e rifiutando qualsiasi alibi. Nessun paracadute: Amorim mi sa benissimo dov'è arrivato e che cosa richiede la piazza rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, Amorim: "Già dalla prima partita si potrà vedere la mia mano"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milan Flash - Mario Gila ormai è ad un passo

Notizie e thread social correlati

Amorim è già pronto a dare l’ok: prima cessione in casa MilanRuben Amorim ha firmato il contratto con il Milan e sta già lavorando alla costruzione della rosa.

Amorim si presenta al Milan telefono in mano: il primo contatto con Rabiot e MaignanRuben Amorim ha avviato i contatti con i nuovi acquisti del Milan, chiamando direttamente i giocatori prima che la campagna di mercato si concluda.

Temi più discussi: Amorim è a Milano, già parla italiano e punzecchia lo United: Milan, una sfida più grande dell'ultima...; Amorim già a Milano: il prezzo di Leao e i piani del mercato rossonero; Milan, Amorim day. Oggi è a Milano; Milan, ora lo scatto sul mercato. Amorim: Sono qui per vincere.

Amorim ha già indicato il tipo di difensore che vuole per il nuovo #Milan. In cima alla lista ci sono Ousmane Diomande e Gonçalo Inácio, due profili che conosce perfettamente dai tempi dello Sporting. Dalla #PremierLeague, invece, si guarda Leny Yoro. L'ide x.com

[Romano] Rúben Amorim è pronto: vuole il Milan, ha già accordato tutti i termini ed è in attesa della decisione finale di Gerry Cardinale. Matthias Jaissle rimane l'altro candidato, ma l'Al Ahli non lo lascia andare facilmente. Oliver Glasner è fuori dalla corsa a pa reddit

Milan, con Gila già superati i 100 milioni. E Modric ha scelto di rimanereCardinale ha già investito pesantemente ed è riuscito a convincere il croato. E non è finita qui: per la difesa caccia aperta anche a Inacio ... tuttosport.com

Leao via dal Milan per Alajbegovi? e Karetsas, Amorim non si accontenta di Gila e punta in altoRafa Leao via dal Milan per finanziare il mercato: Amorim e Cardinale pinaificano trequartista e innesti anche in difesa con Goncalo Inacio ... sport.virgilio.it