La principessa norvegese è riapparsa pubblicamente dopo aver ricevuto un trapianto di polmone. Inizialmente si era comunicato che sarebbe rimasta in ospedale per diverse settimane, senza indicare se fosse uscita o meno. Attualmente, non ci sono aggiornamenti sulla sua condizione o sulla durata della sua assenza dall’ospedale. La sua ripresa è avvenuta in modo discreto, senza ulteriori dettagli sulla sua situazione clinica.

Inizialmente il Palazzo aveva dichiarato che la principessa sarebbe rimasta in ospedale per diverse settimane, ma non è dato sapere se la sua permanenza fuori dal Rikshospitalet di Oslo sia temporanea. Lo aveva annunciato la Casa Reale norvegese con un comunicato e ora, attraverso i social ufficiali, viene pubblicata la prima immagine che la vede ritratta, sorridente seduta sul divano della residenza reale, in una dimensione verosimilmente casalinga durante la lunga riabilitazione. L’occasione? Il tifo, accanto al marito, il principe Haakon (figlio di re Harald V, sovrano in carica), per la partita della Coppa del mondo di calcio contro il Brasile, avvenuta il 5 luglio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mette-Marit di Norvegia riappare dopo il trapianto di polmone: come sta oggi la futura regina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Princesa Mette-Marit de Noruega reaparece tras su trasplante de pulmón

Notizie e thread social correlati

Norvegia, principessa Mette Marit sottoposta “con successo” a trapianto di polmoneLa principessa Mette Marit, moglie del futuro re di Norvegia, si è sottoposta a un trapianto di polmone.

Mette-Marit di Norvegia, la Regina Sonja rompe il silenzio sul trapiantoLa Regina Sonja ha parlato pubblicamente per la prima volta riguardo al trapianto subito dalla nuora, la principessa ereditaria.

Temi più discussi: Norvegia pubblica prima foto della principessa dopo il trapianto; Mette-Marit torna a casa: la prima foto dopo il trapianto; Come si sono conosciuti il principe Haakon di Norvegia e Mette-Marit; Mette-Marit torna a casa dopo il trapianto di polmone e tifa Norvegia. Il marito festeggia in piazza.

Mette-Marit di Norvegia sottoposta con successo a trapianto polmonare #MetteMarit #convalescenza #operzionepolmonare #PrincipeHaakon #Trapianto x.com

Il NRF ha condiviso le prime foto di Mette-Marit dopo il trapianto di polmone reddit

Principessa Mette-Marit di Norvegia, la prima foto dopo il trapianto di polmone e la festa (in famiglia) per i MondialiIl Palazzo Reale norvegese ha condiviso con il pubblico un'immagine molto attesa e carica di speranza, pubblicando la prima fotografia ufficiale della principessa Mette-Marit dopo il ... ilmessaggero.it

La principessa Mette-Marit di Norvegia torna in pubblico: l'abbraccio del marito Haakon e il sorriso ritrovato dopo il trapiantoUn momento di gioia condivisa in occasione della vittoria della Nazionale di calcio, che testimonia la nuova fase di recupero della futura regina ... msn.com