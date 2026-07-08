Meteo Veneto le previsioni per giovedì 9 luglio | massima a 34 gradi rimane l' allerta per le temperature elevate
Il Veneto affronta una nuova ondata di calore con temperature massime fino a 34 gradi previste per giovedì 9 luglio. L'allerta gialla per rischi legati alle alte temperature rimane in vigore su alcune zone della regione, secondo un avviso emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile. La situazione si estende anche a venerdì, con condizioni di calore intenso che coinvolgono diverse aree del territorio.
Prosegue la nuova ondata di calore in Veneto. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di allerta gialla per oggi e domani su alcune zone del territorio per rischio ondate di calore. Per il 9 luglio, le aree interessate sono: bassa veronese e Polesine occidentale; pianura polesana centrale; pianura centrale; Colli Euganei e Colli Berici; pianura centro meridionale e bassa padovana; pianura centro meridionale; pianura centro orientale; pianura orientale. Il Centro Funzionale indica per oggi condizioni di disagio in prevalenza intenso, salvo sulle zone montane dove permarrà moderato; per giovedì 9 luglio, in contenuta diminuzione fino a risultare in prevalenza moderato, salvo sulla pianura interna dove rimarrà intenso. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
Segui gli aggiornamenti su Meteo.
Giovedì 2 luglio 2026 - Previsioni meteo Italia di domani
Notizie e thread social correlati
Meteo Veneto, le previsioni per giovedì 2 luglio: allerta arancione per temporali e vento, massime sotto i trenta gradiL’allerta arancione per temporali e vento sarà in vigore fino alle prime ore di giovedì 2 luglio.
Leggi anche: Meteo Veneto, le previsioni per sabato 4 luglio: cielo velato, temperature massime fino a 31 gradi
Temi più discussi: Meteo VENETO Video: previsioni aggiornate; Meteo Veneto, le previsioni per giovedì 2 luglio: allerta rossa sulle Prealpi Vicentine per rischio idrogeologico, tromba d'aria su Gallio; Ondata di calore in Veneto, poi la svolta mercoledì 1 luglio: temporali e temperature in diminuzione; Temporali, allerta per tutto il Veneto: Piogge già da stasera in montagna.
Le previsioni indicano una fase rovente almeno fino a metà luglio, con possibili picchi più severi tra il 15 e il 20 e instabilità in #Veneto #Friuli #Meteo x.com
Le previsioni del tempo per la giornata di mercoledì 8 luglio 2026 in Veneto e a Verona. I bollettini meteo dell'Arpav sempre aggiornati. #veronanetwork facebook
METEO Le previsioni meteo in Sicilia 4 luglio 2026 GLOBUS Television https://youtu.be/7VQJJuZQfN4 reddit
Meteo: nel weekend caldo nella norma al Nord, roventi le Isole!Il caldo si fa intenso sull'Italia dove ha inizio la terza ondata di calore della stagione. Picchi elevati al Nord-Ovest e possibili record. meteo.it
Meteo VENETO - Previsioni fino a 15 giorniMETEO Veneto: previsioni del tempo per la regione Veneto, mari e venti, neve, temporali, temperature, webcam, weather forecast Veneto ... ilmeteo.it