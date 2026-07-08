Il sole splende sulla Lombardia con temperature che superano i 38 gradi, ben oltre le medie stagionali. Durante il giorno, il clima è caldo e soleggiato, mentre le temperature serali scendono, offrendo notti più fresche. Tuttavia, sono previsti temporali nel corso della settimana, con possibili rovesci e roventi acquazzoni che interromperanno il tempo stabile.

Prosegue il bel tempo con temperature ben oltre le medie del periodo, soprattutto le massime, che arriveranno a toccare anche i 38°. Il quadro generale. Secondo le previsioni meteo per la Lombardia del Centro geofisico prealpino, infatti, in questi giorni correnti nordoccidentali raggiungono le Alpi discendendo lungo il margine orientale di una vasta area anticiclonica che si estende dal nord Africa fin sull'Europa occidentale. Una situazione che garantisce tempo stabile e caldo per tutta la settimana. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni Mercoledì 8 luglio . Oggi giornata in larghissima parte soleggiat a salvo qualche nuvola di passaggio specie su Veneto e Lombardia orientale, ma senza precipitazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Meteo Lombardia: sole e caldo tutta settimana, ma la sera si dorme freschi. E attenzione ai temporali

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