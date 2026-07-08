Nonostante le paure di perdere il lavoro con l’arrivo dell’intelligenza artificiale, alcuni dati sui contratti reali indicano che l’innovazione potrebbe favorire nuove assunzioni. Da quando l’IA è entrata nella vita quotidiana, si sente spesso che, se da un lato è uno strumento utile, dall’altro potrebbe portare a un aumento della disoccupazione tra i lavoratori.

D all’ arrivo dell’Intelligenza Artificiale nella quotidianità delle persone, è ormai un’esperienza quotidiana leggere e sentire dire che, sì, è uno strumento utile, ma che a lungo andare lascerà molta parte dei lavoratori disoccupati. La narrazione è già scritta: robot infallibili e software super potenti pronti a rubarci la scrivania, lasciandoci a casa. Eppure, le cose potrebbero prendere una piega decisamente diversa e inaspettata. Lavoro, l’AI ridisegna il mercato: le professioni a rischio, quelle in espansione e come fare reskilling X AI e posti di lavoro: il fantasma dei licenziamenti. Se, infatti, si entra nei corridoi delle aziende che l’intelligenza artificiale la usano davvero, si scopre che le stanze non si stanno svuotand o. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mentre si continua a guardare all'intelligenza artificiale con la paura di perdere il lavoro, alcuni monitoraggi sui contratti reali suggeriscono uno scenario dove l'innovazione sembrerebbe muovere, al contrario, una spinta alle assunzioni

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Come l'intelligenza artificiale potrebbe distruggere il mondo

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Si inizia a leggere per l’ambientazione e per il mistero, ma si continua per vedersi riflessi in uno specchio, per guardare sotto una lente diversa il mondo nel quale ci ritroviamo a vivere. @troisi_licia recensice con queste parole Nero come il mare di Charl x.com