Mentre si continua a guardare all' intelligenza artificiale con la paura di perdere il lavoro alcuni monitoraggi sui contratti reali suggeriscono uno scenario dove l' innovazione sembrerebbe muovere al contrario una spinta alle assunzioni
Nonostante le paure di perdere il lavoro con l’arrivo dell’intelligenza artificiale, alcuni dati sui contratti reali indicano che l’innovazione potrebbe favorire nuove assunzioni. Da quando l’IA è entrata nella vita quotidiana, si sente spesso che, se da un lato è uno strumento utile, dall’altro potrebbe portare a un aumento della disoccupazione tra i lavoratori.
D all’ arrivo dell’Intelligenza Artificiale nella quotidianità delle persone, è ormai un’esperienza quotidiana leggere e sentire dire che, sì, è uno strumento utile, ma che a lungo andare lascerà molta parte dei lavoratori disoccupati. La narrazione è già scritta: robot infallibili e software super potenti pronti a rubarci la scrivania, lasciandoci a casa. Eppure, le cose potrebbero prendere una piega decisamente diversa e inaspettata. Lavoro, l’AI ridisegna il mercato: le professioni a rischio, quelle in espansione e come fare reskilling X AI e posti di lavoro: il fantasma dei licenziamenti. Se, infatti, si entra nei corridoi delle aziende che l’intelligenza artificiale la usano davvero, si scopre che le stanze non si stanno svuotand o. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Come l'intelligenza artificiale potrebbe distruggere il mondo
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Si inizia a leggere per l’ambientazione e per il mistero, ma si continua per vedersi riflessi in uno specchio, per guardare sotto una lente diversa il mondo nel quale ci ritroviamo a vivere. @troisi_licia recensice con queste parole Nero come il mare di Charl x.com