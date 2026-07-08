L'università Primo Levi e il Comune di Calderara hanno inaugurato ufficialmente le nuove attività accademiche presso la sala consiliare. I corsi riguardano temi come memoria, famiglia e biografie e sono destinati ai cittadini interessati. L'evento ha segnato l'inizio delle lezioni, che si svolgeranno presso le strutture comunali. Non sono stati comunicati dettagli sui programmi specifici o le date di avvio.

Comune e Università Primo Levi assieme. Recentemente, in sala consiliare, si è tenuta l’inaugurazione delle attività di università che partiranno a Calderara. "Si tratta di una partnership – spiega il sindaco Giampiero Falzone – che ci eravamo impegnati a creare e sviluppare e che oggi è realtà. Ed era da tempo che non si vedeva una sala consiliare così gremita. Tante persone presenti a conferma che serviva anche questo al territorio. Una nuova opportunità di cultura e socialità". Durante l’incontro, in cui si sono presentati i corsi 20262027, si è parlato anche di memoria, attenzione e allenamento cognitivo con l’incontro con la psicologa Caterina Serena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Memoria, famiglia e biografie. I corsi dell’università Primo Levi

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