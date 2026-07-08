La presidente del Consiglio ha dichiarato di non voler tornare sull'argomento riguardante l'ultimo post di Donald Trump, affermando di non cambiare idea e sottolineando di avere affinità con l'ex presidente. In una conferenza stampa al termine di un vertice Nato, ha anche affermato che le armi contro l’Iran non producono risultati e che si continuerà a fornire aiuti a Kiev.

Ankara, 8 luglio 2026 – “Avevo detto che non sarei tornata sull'argomento e non torno sull'argomento”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del vertice Nato di Ankara ha liquidato le domande sull’ultimo post velenoso di Donald Trump. Meloni ha rivendicato l’investimento politico fatto nel rapporto con il tycoon: “ Non mi pento di nulla. L'ho fatto per convinzione sull'unità dell'Occidente. Non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Trump, ma che ho con tutti i miei interlocutori. Con Trump ci sono affinità, dall' immigrazione alla cultura woke. Le cose stanno andando come abbiamo visto ma non cambio idea”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Quotidiano.net - Meloni: “Trump? Non cambio idea, abbiamo affinità. Le armi contro l’Iran non danno risultati, avanti con gli aiuti a Kiev”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump e Meloni, la premier frena lo scontro: Non cambio idea sullalleanza con gli Stati Uniti

Notizie e thread social correlati

Trump si vendica dell’Europa per il mancato aiuto contro l’Iran: “Forniremo armi a Kiev, ma le dovete pagare voi”Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti forniranno armi a Kiev, ma che i paesi europei dovranno coprire i costi.

Meloni: «Colpita da Trump, il lavoro con gli Usa torni alla normalità». Poi sulla politica estera: «Non cambio idea, ma non è Temptation Island»Il presidente del Consiglio ha dichiarato di essere stata colpita da alcune dichiarazioni di Trump e ha affermato che il rapporto con gli Stati Uniti...

Temi più discussi: Trump: 'Deluso dalla Nato, Meloni mi piace ma non ci ha aiutato'. La premier: 'Rapporti cordiali'; Meloni dopo l’incontro (anche) con Trump ad Ankara: Com’è andata? Rapporti cordiali; Silenzio e profilo basso, Meloni ad Ankara spera di evitare Trump; Perché Trump ha insultato di nuovo Giorgia Meloni, la Nato come bancomat Usa e l'ultimo attacco prima del vertice. La reazione del governo.

Meloni: Colpita da Trump, il lavoro con gli Usa torni alla normalità. Poi sulla politica estera: Non cambio idea, ma non è Temptation Island x.com

Meloni: Trump? Non cambio idea, abbiamo affinità. Le armi contro l’Iran non danno risultati, avanti con gli aiuti a KievLe dichiarazioni della premier dopo il vertice Nato di Ankara: Non parlo del post del presidente Usa. Le basi italiane negate? Non partecipiamo agli attacchi in Medio Oriente. E rassicura sull’impeg ... quotidiano.net

Governo, Meloni dopo il nuovo attacco di Trump all’Italia: Non cambio strategia, non mi pento di nulla: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni: ad Ankara, in Turchia, l'incontro dei leader della Nato oggi si conclude con gli incontri di vertice tra ... fanpage.it