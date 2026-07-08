Il governo ha annunciato la disponibilità a incrementare le spese militari, ma specifica che ciò avverrà secondo tempi e modalità proprie. La premier ha inoltre commentato il meme di Donald Trump, senza tornare sulla richiesta di un “ordine restrittivo”, definendola una rappresentazione distorta. Ha ribadito l’impegno politico per mantenere l’unità dell’Occidente.

Non torna sul meme di Donald Trump sulla necessità di un “ordine restrittivo” per lei, trattata come fosse una stalker da tenere a distanza. E rivendica «l’investimento politico» fatto «sull’unità dell’Occidente». Assicura che l’Italia è intenzionata «a rispettare gli impegni» sulle spese per la difesa, ma «in modo sostenibile, stabilendo noi i tempi, i modi e le priorità in base al contesto». L’Italia inoltre continuerà inoltre con le forniture militari a Kiev. E non cambia linea sul no alla concessione delle basi militari per gli attacchi Usa all’Iran. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla a tutto campo nella conferenza stampa al termine del vertice Nato, ad Ankara. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Meloni: pronti a aumentare spese militari, ma con i nostri tempi e modi

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