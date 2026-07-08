Solo il 7% delle scuole ha sistemi di ventilazione adeguati, lasciando gli studenti sotto il caldo intenso durante la maturità 2026. La maggior parte delle aule non è dotata di dispositivi per migliorare la circolazione dell’aria, aggravando la sensazione di afa durante le prove. La situazione si aggiunge alle difficoltà già presenti per gli studenti, che affrontano esami in mesi di temperature elevate.

Più che per le prove scritte e gli orali, la maturità 2026 sembra tener banco con l’emergenza caldo. Non è una novità, lo stress termico ha sempre affaticato studenti sotto pressione, alle prese con gli esami di fine anno scolastico in mesi da bollino rosso. L’afa non fa lavorare bene nemmeno i docenti. La crisi del clima però non c’entra, è la sciatteria delle istituzioni a indignare. Dai tempi della pandemia, tecnici ed esperti della comunità scientifica hanno sostenuto l’importanza dell’aerazione, della climatizzazione nelle scuole. Risultato, secondo gli ultimi Open data del ministero dell’Istruzione e del Merito, aggiornati al 2024-2025, nel nostro Paese solo 4. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Maturità 2026, studenti sotto afa: solo il 7% delle scuole ha la ventilazione

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Maturità 2026, esame sotto il caldo: temperature fino a 40°C durante gli scritti

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