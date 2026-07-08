L’amministratore delegato ha indicato a Massara, nuovo dirigente, di concentrarsi sui compiti legati all’Area Scouting. Durante l’estate potrebbe arrivare un altro manager per rafforzare questa sezione. La Juventus sta riorganizzando la propria struttura, stabilendo linee di comando più strette e limiti precisi nelle operazioni, eliminando ambizioni che vanno oltre le competenze stabilite.

per rinforzare l’Area Scouting. La Juventus ridisegna i propri confini istituzionali e operativi. L’amministratore delegato Giovanni Carnevali sta imponendo una fisionomia chiarissima alla società: poche linee di comando, perimetri d’azione ben definiti e zero voli pindarici. Il primo pilastro di questo nuovo corso è Frederic Massara, nominato capo dell’area sportiva. Scelto per la sua profonda esperienza internazionale e per un legame di stima ventennale con lo stesso ad, Massara è stato preferito a Tognozzi per guidare la Continassa in una fase di emergenza calcistica e finanziaria. Ne scrive Tuttosport. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’emergenza cessioni: un mercato tappato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Massara Juve, compiti e priorità: cosa gli chiede Carnevali. E in estate può arrivare un altro dirigente

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