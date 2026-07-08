Mark Rutte ha dichiarato che il riarmo nel mondo occidentale creerà circa 200.000 nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti e molti altri in Europa e Canada. Ha sottolineato come l’aumento degli acquisti degli alleati della Nato porti alla creazione di posti di lavoro grazie alle vendite statunitensi. Rutte ha evidenziato il paradosso di una dinamica in cui, mentre l’Europa acquista armamenti, sono gli Stati Uniti a vendere e a beneficiare occupazionale.

Mark Rutte torna sul paradosso del riarmo Occidentale: l’Europa compra, gli Usa vendono e creano posti di lavoro grazi agli acquisti degli alleati della Nato. I nuovi investimenti nella difesa infatti creeranno “ 200mila nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti” e “moltissimi posti di lavoro” in Europa e Canada, ha dichiarato il segretario generale della Nato prima del summit dell’Alleanza ad Ankara. Non solo negli Usa crescerà l’occupazione per effetto del riarmo, secondo Rutte, ma anche nel Vecchio Continente. Così ha corretto la rotta rispetto all’intervista rilasciata al Financial Times l’1 luglio, quando aveva rimarcato esclusivamente i benefici per gli americani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mark Rutte (Nato): “Riarmo? Creerà 200mila nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti e moltissimi altri in Europa e Canada”

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