Dopo undici giorni di ricerca, è stato annunciato il ritrovamento del corpo del marito della ministra Roccella, disperso in acque interne. La notizia è stata comunicata da un esperto incaricato delle operazioni di soccorso. La scomparsa aveva suscitato grande attenzione pubblica e si era concentrata sulla sicurezza nei corsi d’acqua. La famiglia ha ricevuto la conferma del decesso, mettendo fine a una lunga attesa.

Il tragico evento che ha colpito la famiglia della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella ha riacceso i riflettori sul tema cruciale della sicurezza nelle acque interne. Le ricerche di suo marito Luigi Cavallari, ingegnere e professore universitario di ottantaquattro anni, continuano senza sosta nel Lago di Vico, precisamente in località Fiorò a Ronciglione, a seguito della sua scomparsa avvenuta durante una gita in barca. Questa drammatica vicenda evidenzia quanto sia importante comprendere a fondo le dinamiche e i potenziali pericoli degli ambienti lacustri, spesso sottovalutati rispetto a quelli marittimi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Marito di Roccella disperso, dopo 11 giorni arriva la notizia: l’annuncio dell’esperto

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Acqua fredda e scarsa visibilità: perché non si trova il corpo del marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico x.com

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