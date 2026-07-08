Marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico perché il corpo non si trova | l' acqua fredda la scarsa visibilità del fondale

Da sabato 27 giugno, un uomo risulta disperso nel lago di Vico dopo aver fatto un tuffo. Secondo quanto riferito, ha detto di non sentirsi bene prima di cercare di tornare alla barca, che però si trovava troppo distante. La presenza di acqua fredda e la scarsa visibilità del fondale complicano le operazioni di ricerca. La persona dispersa è il marito di una ministra, ma non sono stati forniti dettagli sui soccorsi o sui mezzi impiegati.

É disperso da sabato 27 giugno Luigi Cavallari, marito della ministra alla Famiglia Eugenia Roccella. Il tuffo nel lago di Vico, poi quella frase - «non mi sento bene» - e il tentativo di raggiungere la barca, che però era ormai troppo lontana. Di Cavallari, ingegnere e professore universitario, si sono perse le tracce e, oggi, non è possibile stabilire alcuna tempistica. Il corpo, per gli esperti che stanno seguendo il caso, potrebbe affiorare. Oppure le ricerche potrebbero proseguire ancora, ad oltranza come del resto sta avvenendo da quel sabato. Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco - coordinati dalla prefettura di Viterbo, provincia laziale dove la ministra e il marito, 84 anni, hanno una casa di famiglia - sono impegnati nelle ricerche senza tregua, ogni giorno. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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Marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, ora si cerca con sonar e robot subacquei

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