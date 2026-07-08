Un uomo di 72 anni è morto dopo un malore nel bosco dietro casa. La vittima, ex assessore, è stata trovata senza vita nelle ore successive. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla. La morte è stata accertata come conseguenza di un malore improvviso. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire le circostanze. La comunità locale si è raccolta intorno al dolore per la perdita.

San Marcello Pistoiese, 8 luglio 2026 – La scomparsa, a 72 anni, di Mauro Taliani ha colto di sorpresa l’intera comunità della Montagna, lasciandola ammutolita. Lunedì 6 luglio, nel pomeriggio si sia recato a fare piccoli lavori nel bosco alle spalle della propria abitazione, nella zona del viale panoramico, posto a corona dell’abitato di San Marcello. Non avendolo visto rientrare, i vicini hanno iniziato a preoccuparsi, poi alcuni amici di Gavinana, non riuscendo a contattarlo, hanno dato l’allarme e le ricerche che si sono protratte fino al ritrovamento del corpo, trovato riverso a terra a poche decine di metri dalla casa dove Taliani viveva da solo dopo la morte della sorella, alcuni anni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Malore fatale nel bosco dietro casa, muore l’ex assessore Mauro Taliani

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