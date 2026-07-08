Maldini sì più vicino | un ultimo ostacolo e tornerà in Nazionale

Paolo Maldini si avvicina a un ritorno in Nazionale, con un ultimo ostacolo da superare. I contatti tra Maldini e il nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, sono iniziati subito dopo la nomina del 22 giugno. Nonostante il silenzio dell’ex calciatore, le fonti interne continuano a mostrare ottimismo sulla possibilità di un suo ritorno in ambito nazionale. La situazione resta in evoluzione, ma non ci sono ancora tempi definiti per l’annuncio ufficiale.

Attendere prego. Ok, ma fino a quando? Il silenzio di Paolo Maldini inizia a fare rumore, ma in via Allegri continuano ad essere ottimisti. I primi contatti con il nuovo presidente della Figc, Giovanni Malagò, risalgono ai giorni immediatamente successivi alla sua elezione, il 22 giugno. Dopo un’iniziale perplessità, legata soprattutto alla chiarezza del ruolo, la leggenda del Milan e della Nazionale ha iniziato ad apprezzare lo scenario che si stava delineando davanti a lui: presidente del Club Italia e direttore tecnico azzurro, un ruolo politico e sportivo insieme, un compito di assoluto rilievo e con un certo carico di responsabilità.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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