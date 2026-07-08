Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono in Sardegna, dove trascorrono le ultime settimane di gravidanza. La coppia si trova a Villa Certosa insieme ai figli, in attesa del terzo bambino. La vacanza è caratterizzata da momenti di relax e si susseguono indiscrezioni sulla data di nascita. La coppia non ha ancora confermato ufficialmente il sesso o il nome del nascituro.

Ultime settimane d’attesa in Sardegna con i figli, tra relax e indiscrezioni sul terzo bebè Mancano poche settimane alla nascita del terzo figlio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. La coppia si è concessa una pausa in Sardegna, nella cornice di Villa Certosa, dove sta trascorrendo gior. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli in Sardegna prima della nascita del terzo figlio, vacanza in famiglia a Villa Certosa

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Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli: la gravidanza che cambia tutto in Sardegna

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