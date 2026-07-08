Nel mese di luglio, gli accrediti dell'Inps riguardano pensioni, quattordicesima, sostegni alle famiglie e ai lavoratori. Le somme vengono distribuite in più tranche durante tutto il mese, coinvolgendo milioni di italiani. Le pensioni vengono pagate in diverse date, mentre la quattordicesima e gli altri sostegni sono erogati in giorni stabiliti dal calendario ufficiale.

Per milioni di italiani luglio rappresenta uno dei mesi più importanti sul fronte delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Il calendario predisposto dall' Inps concentra infatti pensioni, quattordicesima, sostegni alle famiglie e misure dedicate ai lavoratori, con accrediti distribuiti nell'arco dell'intero mese. Tra pensionati, nuclei familiari e disoccupati, sono numerosi i beneficiari interessati da pagamenti che seguono tempistiche differenti in base alla tipologia della prestazione e ai requisiti posseduti. Pensioni e quattordicesima aprono il calendario. La prima scadenza coincide con l'accredito delle pensioni, effettuato dal 1° luglio sui conti correnti bancari e postali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Luglio, tutti i pagamenti Inps: dalla quattordicesima agli assegni, cosa sapere

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PENSIONI LUGLIO 2026: Pagamenti dal 1° Luglio, Quattordicesima e Rimborso 730

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