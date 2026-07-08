Lorenzo Spolverato | una lunga riflessione che non passa inosservata

Da 361magazine.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lorenzo Spolverato ha pubblicato un messaggio che ha attirato l’attenzione online. Nel suo testo, ha scritto che ci sono momenti in cui il silenzio è più pesante di qualsiasi parola, ma anche occasioni in cui parlare diventa inevitabile. La sua riflessione, lunga e articolata, ha suscitato molte reazioni tra gli utenti. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sui motivi di questa comunicazione.

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Le parole di Lorenzo Spolverato colpiscono il web: il suo messaggio è chiaro. Ci sono momenti in cui il silenzio pesa più di qualsiasi dichiarazione. E poi ci sono quelli in cui scegliere di parlare diventa quasi una necessità. È proprio in uno di questi momenti che Lorenzo Spolverato ha deciso di affidare ai social il suo stato d’animo, condividendo con i follower una riflessione che ha acceso il dibattito tra chi lo segue. Leggi anche  Zeudi Di Palma, il futuro è tutto da scrivere: svela i suoi sogni Nelle ultime ore Lorenzo ha sorpreso tutti con una lunga riflessione scrivendo nelle sue stories Instagram: “Stavo pensando. È sempre più assurdo come oggi bastino dei numeri per decidere chi vale e chi no. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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