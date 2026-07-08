lo strega vola oltre la bufera il contestato mari resta favorito

Nella serata di oggi, a Roma, verrà annunciato il vincitore o la vincitrice dell’ottantesima edizione del Premio Strega, per la prima volta in piazza del Campidoglio invece che al Ninfeo di Villa Giulia. La cerimonia si svolge in un contesto di polemiche e critiche, mentre il favorito, un autore legato al mondo del Mari, mantiene la posizione di vantaggio. La decisione finale si avrà in un evento pubblico che conclude settimane di attese e discussioni.

Un bel tacer non fu mai scritto. È questo il paradosso che accompagna l’ottantesima edizione del Premio Strega verso la sua conclusione. Stasera a Roma, per la prima volta in piazza del Campidoglio e non al Ninfeo di Villa Giulia, sarà proclamato il vincitore o la vincitrice del premio letterario più prestigioso d’Italia. In gara Teresa Ciabatti con Donnaregina (Mondadori), Michele Mari con I convitati di pietra (Einaudi), Matteo Nucci con Platone. Una storia d’amore (Feltrinelli), Alcide Pierantozzi con Lo sbilico (Einaudi), Bianca Pitzorno con La sonnambula (Bompiani) ed Elena Rui con Vedove di Camus (L’Orma). Sei, non cinque, per effetto della regola introdotta nel 2015 dalla Fondazione Bellonci: nella rosa dei finalisti deve figurare almeno un titolo di un editore indipendente o medio-piccolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Le Streghe adorano il demonio

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