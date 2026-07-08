Durante il primo set di Wimbledon 2026, il giocatore britannico ha mantenuto il vantaggio annullando una palla break, grazie a un secondo ace nel game. Sul punteggio di 40-0, ha concluso il punto con un altro ace. Nel corso del game, l’avversario ha tentato una risposta che si è fermata sul nastro, lasciando il punteggio a favore del britannico.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 40-0 Secondo ace del game per il britannico. 30-0 Si ferma sul nastro la risposta stoppata di Cobolli. 15-0 Ace di Fery. 4-4 Altro servizio e dritto diagonale perfetto, in rete il tentativo di recupero di Fery. Ancora seconda. 40-30 Veloce la risposta del padrone di casa, stecca il dritto l’azzurro. Seconda palla. 40-15 Discesa a rete sprovveduta di Cobolli, Fery lo punisce con un grande passante di dritto incrociato. 40-0 Servizio e dritto vincente. Seconda palla. 30-0 Altra prima e altro punto. 15-0 Prima vincente di Cobolli. 3-4 Servizio e rovescio lungolinea dell’inglese, che annulla una palla break e resta avanti nel primo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Fery 3-4, Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’inglese annulla una palla break e resta avanti nel primo set

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Cobolli vs Fery | Wimbledon 2026 QF | Tennis Talk Preview

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