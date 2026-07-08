L’Italia torna a emettere titoli di Stato in dollari | raccolti 6 miliardi con domanda record

Da dayitalianews.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha emesso nuovi titoli di Stato in dollari, raccogliendo 6 miliardi di dollari con domanda record. È la prima emissione in valuta americana dal 2021. La richiesta ha superato di molto l’offerta, portando a questa operazione il massimo interesse degli investitori internazionali. L’emissione si inserisce in una strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento. L’operazione si è conclusa con successo, segnando il ritorno del Paese sul mercato dei titoli in valuta statunitense.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Italia torna sul mercato internazionale dei capitali in valuta americana. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha collocato nuovi titoli di Stato denominati in dollari, un’operazione che non veniva effettuata dal 2021. L’emissione ha riguardato tre obbligazioni con scadenze differenti, pari a 5, 10 e 30 anni, distribuite nella stessa giornata attraverso quattro grandi istituti finanziari incaricati dal Tesoro. L’operazione ha registrato un forte interesse da parte degli investitori: gli ordini hanno raggiunto circa 19,7 miliardi di dollari, oltre tre volte l’importo messo a disposizione, permettendo allo Stato di raccogliere 6 miliardi di dollari nominali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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