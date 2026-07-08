L’Italia conquista la Germania | Unicredit sfonda con Commerzbank e riscrive gli equilibri bancari europei

Da secoloditalia.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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UniCredit ha completato un’offerta pubblica di scambio per acquisire una quota significativa di Commerzbank, una delle maggiori banche tedesche. L’operazione ha portato UniCredit a rafforzare la propria presenza in Germania e a riorganizzare gli equilibri nel settore bancario europeo. La transazione si è conclusa con successo, con l’acquisizione di una parte rilevante delle azioni di Commerzbank attraverso l’offerta pubblica.

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UniCredit mette a segno una delle operazioni più importanti della finanza europea degli ultimi decenni. Al termine dell’offerta pubblica di scambio su Commerzbank, il gruppo guidato da Andrea Orcel arriva a controllare potenzialmente il 47,6% del capitale dell’istituto tedesco, quota destinata a salire fino al 49,65% con l’annullamento delle azioni proprie previsto da Commerzbank. Un risultato che va oltre le aspettative iniziali e che consegna alla banca italiana una posizione di forza nel cuore del sistema creditizio tedesco. Un’operazione destinata a cambiare gli equilibri del settore bancario europeo e che continua a suscitare forti resistenze da parte di Berlino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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