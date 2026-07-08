L’Italia conquista la Germania | Unicredit sfonda con Commerzbank e riscrive gli equilibri bancari europei

Notizia in breve

UniCredit ha completato un’offerta pubblica di scambio per acquisire una quota significativa di Commerzbank, una delle maggiori banche tedesche. L’operazione ha portato UniCredit a rafforzare la propria presenza in Germania e a riorganizzare gli equilibri nel settore bancario europeo. La transazione si è conclusa con successo, con l’acquisizione di una parte rilevante delle azioni di Commerzbank attraverso l’offerta pubblica.