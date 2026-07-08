L’Italia vince contro la Serbia 3-1 agli Europei Under 22 femminili di pallavolo, concedendo un set. Si tratta della seconda vittoria consecutiva nel torneo. La squadra italiana si avvicina alle semifinali, dopo aver superato l’avversario in quattro set. La partita si è conclusa con i parziali 25-21, 23-25, 25-17 e 25-20. La prossima sfida sarà decisiva per qualificarsi alla fase finale del torneo.

L’Italia concede un set ma centra la seconda vittoria consecutiva agli Europei Under 22 femminili di pallavolo. Dopo il sofferto 3-2 ottenuto all’esordio contro la Polonia, la formazione guidata da Nino Gagliardi supera anche la Serbia con il punteggio di 3-1 (25-19, 27-25, 21-25, 25-19), facendo un deciso passo avanti verso la qualificazione alle semifinali della rassegna continentale in corso a L’Aia. Contro le vicecampionesse d’Europa in carica, le azzurre offrono una prova di grande personalità, riuscendo a controllare la sfida nei momenti più delicati e confermando quanto di buono avevano già fatto vedere nella gara inaugurale. Il successo permette all’Italia di salire a due vittorie in altrettante partite, presentandosi così all’ultima giornata della fase a gironi con il destino interamente nelle proprie mani. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - L’Italia concede un set, poi vola: Serbia battuta 3-1 e semifinale più vicina agli Europei U22

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Italia Serbia 3-0 Qualificazioni Mondiali femminili( 05 06 2026)

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