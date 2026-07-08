L’Inter ha effettuato un sondaggio per il difensore colombiano, attualmente nel mirino anche della Juventus. La società nerazzurra ha mostrato interesse nelle ultime ore, cercando di capire le possibilità di ingaggio. La trattativa resta aperta, ma ancora nessuna offerta formale è stata presentata. Il calciatore, cercato da più club, potrebbe avere un futuro diverso a seconda degli sviluppi nelle prossime settimane.

di Francesco Spagnolo Non solo la Juve sulle tracce di Lucumì. Il calciatore è finito nel mirino dell’Inter, che si è mossa nelle ultime ore con un sondaggio. Il calciomercato estivo si accende attorno a uno dei profili più interessanti dell’ultimo campionato di Serie A. Le ottime prestazioni offerte con la maglia del Bologna hanno attirato i radar delle grandi big del nostro campionato su Jhon Lucumì. Il difensore colombiano, pilastro della retroguardia emiliana, è diventato l’oggetto del desiderio di diverse squadre d’alta classifica, pronte a darsi battaglia per assicurarsi le sue prestazioni. Se da un lato il forte interesse della sponda bianconera di Torino era noto da tempo, nelle ultime ore lo scenario si è arricchito di un nuovo, clamoroso inserimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - L’Inter sfida la Juve per Lucumì: la mossa dei nerazzurri potrebbe cambiare il futuro del colombiano

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