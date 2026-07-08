L' Europa e i Mondiali

Durante i Mondiali, sei squadre europee sono arrivate ai quarti di finale. Un confronto viene fatto con il numero di posti assegnati all’Europa in competizioni come la Champions League, dove si sottolinea come il numero di squadre avanzate non corrisponda necessariamente alle quote di partecipazione. Si evidenzia che la presenza di sei squadre europee ai quarti non implica un’assegnazione superiore di posti, come potrebbe sembrare.

Chiedere più posti per l’Europa perché stavolta ai quarti sono arrivate sei squadre sarebbe come sostenere che l’Italia merita meno di quattro posti in Champions perché avevamo la sola Atalanta agli ottavi e nessun club ai quarti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Peor selección de EUROPA en cada Mundial

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